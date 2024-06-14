الحصاد الأسبوعي لأنشطة التنمية المحلية



أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 90 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 8 حتى 14 يونيو الجاري 2024.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف أبرز تلك الأنشطة كالتالي:

*السبت 8 يونيو*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة عدد 5 دورات تدريبية خلال الأسبوع الـ39 وهو الأسبوع قبل الأخير في الخطة التدريبية للعام الحالي 2023/2024 منهما دورتين تدريبيتين جديدتين تنفذان لأول مرة بالمركز وهي دورة "دليل الأيزو لضمان جودة مراكز التدريب ISO 21001"، ودورة " قيادة الاستدامة والتميز المؤسسي وإدارة الأداء المؤسسي"، بالإضافة إلى دورة "حماية الطفل وخط النجدة"، ودورة "تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية"، ودورة "إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية"، ويستفيد من هذه الدورات ( 159) متدرباً من جميع المحافظات.

*الأحد 9 يونيو*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات الجارية على أرض محافظة الجيزة التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وفى بداية اللقاء، تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكافة القطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة وضمان أمن وسلامة المواطنين خلال الإجازة.

*الاثنين 10 يونيو*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات والمرافق ومديريات الخدمات استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتعامل الفوري وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية داخل نطاق المحافظة.

*الثلاثاء 11 يونيو*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن التسليم النهائي للمدفن الصحي للمخلفات بكوم اوشيم لمحافظة الفيوم بتكلفة إجمالية تصل الي نحو ٣٥ مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.... جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة.

*الأربعاء 12 يونيو*

اكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اختتم فعاليات الأسبوع التاسع والثلاثين من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، بتخريج 159 متدرباً اجتازوا 5 دورات تدريبية ، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، مشيراً الى انتهاء فعاليات دورات الأسبوع الـ39 بمركز سقارة والتى تضمنت دورة "دليل الأيزو لضمان جودة مراكز التدريب ISO 21001"، ودورة " قيادة الاستدامة والتميز المؤسسي وإدارة الأداء المؤسسي"، بالإضافة إلى دورة "حماية الطفل وخط النجدة"، ودورة "تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية"، ودورة "إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية".

كما شارك اللواء هشام آمنة ، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف سداد مستحقات الشركة القابضة لكهرباء مصر لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

*الخميس 13 يونيو*

تلقي وزير التنمية المحلية ، تقريراً مفصلاً عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" في مرحلتها الثانية للعام المالي 2023/2024 ، والتي تستهدف توريد 3 مليون شجرة لجميع محافظات الجمهورية بتمويل من وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة واستصلاح الأراضي بتكلفة تقدر 98 مليون جنيه، وكشف التقرير أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة وحتى الآن بلغ 2,5 مليون شجرة لعدد 25 محافظة.

*الجمعة 14 يونيو*

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برقية تهنئة لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك.