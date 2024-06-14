مصرع عنصر إجرامي بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

لقى مسجل خطر بقرية برمبال القديمة بمركز منية النصر مصرعه فيما أصيب أحد الأشخاص تصادف مروره وذلك بعد قيام الأول بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية تجاه قوة أمنية أثناء ضبطه بإحدى الأوكار التي اتخذها للإتجار في المواد المخدرة وعثر بحوزته على كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري آلي وطلقات من ذات العيار.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عر، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية المصر بقيام عنصر إجرامي "مسجل شقي خطر" ويدعى "حسين..ا.م"، 31 عامًا، باتخاذ احدى المناطق الزراعية بقرية برمبال وكرًا للاتجار في المواد المخدرة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز ضرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث ومعاونيه بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، وفور وصول القوات واستشعار المتحري عنه بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية مما اضطر رجال الشرطة الى مبادلته اطلاق النيران حتى جرى اسكات مصدرها.

كما اصيب خلال المطاردة شخص يدعى "إسلام .ع.ا" 16 عامًا، والذي تصادف وجوده خلال مطاردة العنصر الإجرامي .

وعثرت القوات الأمنية بحوزة العنصر على كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري وعدد من الطلقات من دات العيار.

جرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي والمصاب لمستشفى المنصورة التخصصي "العام القديم" وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العتمة لمباشرة التحقيقات.