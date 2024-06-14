ورشة تدريبية لإدارة "العمالة غير المنتظمة" بالمنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، ورشة تدريبية نظرية وعملية للعاملين بإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ، وذلك على مدار 3 أيام متتالية، على المنظومة الإلكترونية الجديدة ، التى تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية العمالة غير المنتظمة ، تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو التحول الرقمى.

وتضمن اللقاء إضافة ملاحظات ومقترحات على برنامج المنظومة الجديدة من خلال الواقع العملى الذى يواجههم .

وأطلقت وزارة العمل المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة تجريبيا فى ثلاث محافظات، هى: الإسكندرية، بورسعيد، الجيزة، كما تستهدف الوزارة خلال عام 2024، التعاقد المركزى مع أحد الشركات الرائدة فى تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، وصيدليات على مستوى الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بشأن الإسراع فى الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التى بدأت بالفعل، لإطلاق "المنصة الإلكترونية"، التى تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى ، والتى تضمنت سرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل فى كافة المحافظات بهدف التوسع فى قاعدة بياناتها، وتقديم خدمات أكثر لها.

وأضافت مدير المديرية ، أن تلك المنظومة تستهدف تسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التى يعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة ودقة قاعدة البيانات، مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأكدت أنه سوف يتم موافاة الإدارة المركزية بهذه الملاحظات والمقترحات بعد الانتهاء من البرنامج التدريبى .

كما أضافت مدير مديرية العمل ، انه جرى التدريب العملي للعاملين بإدارة العمالة غير المنتظمة ، لمدير الإدارة وباحثي الإدارة على المنظومة ، وذلك على تسجيل البيانات ، ومراجعة العملية ، والعقود والمستندات ، وتمثيل أدوار العميل ، وتسجيل البيانات على المنظومة .

وتولت مدير المديرية التدريب العملي على إجراء الاعتمادات للمخالصات وطباعتها.

حضر الورشة أشرف عيد من الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، وأيمن محمد مبرمج بمركز المعلومات بالوزارة.