المهرجان القومي للمسرح المصري.. أسماء المقبولين بورشة التمثيل

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السابعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، أسماء المقبولين في ورشة "التمثيل" المجانية، التي تقدمها الفنانة الدكتورة هنادي عبدالخالق، أستاذ التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

وتقدم للورشة ما يقرب من 500 متدرب من مختلف الفئات العمرية، وبعد اجراء اختبارات القبول للمتدربين وقع الاختيار على 111 مدربا.

وستقام أولى أيام الورشة اليوم الجمعة، بقاعة طه حسين في المركز القومي للترجمة بأرض الأوبرا، وتستأنف عملها مرة أخرى يوم الجمعة من كل أسبوع.

يشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري، يحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، وتقام فعاليات دورة هذا العام في الفترة من 15 حتى 30 يوليو المقبل، وبدوره يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

وشملت قائمة المقبولين بورشة التمثيل، الأسماء التالية: