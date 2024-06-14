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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تضامن الدقهلية: ندوة تثقيفية ومسرح تفاعلي ضمن فعاليات اليوم الوطني لمناهضة الختان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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نظمت مديرية التضامن الإجتماعى فى محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، فاعليات اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث بمدينة طلخا، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور وريادة الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل الوزارة، حيث أقيمت ندوة تثقيفية موسعة لمناهضة ختان الإناث، بعنوان "مخاطر  ختان الاناث"، كما حاضر فيها  فضيلة الشيخ عبد الرحمن صلاح من علماء الأوقاف والدكتور شنودة نجيب، والدكتورة رباب عصفور أخصائي تعديل سلوك.

ومن جانبه أشاد الدكتور وائل عبد العزيز  بالدور التوعوي للرائدات الاجتماعيات، والإدارة العامة لشئون المرأة وبرنامج وعي في الارتقاء والنهوض بثقافة الأسر من الشريحة المستهدفة. 

فيما تحدثت الدكتورة رباب عصفور عن "مخاطر ختان الإناث"، مشيرة إلى دور الأسرة في حماية بناتها من الممارسات والعادات الخاطئة.

وتحدث فضيلة الشيخ عبد الرحمن صلاح عن أهمية التوعية بمخاطر مناهضة ختان الإناث من المنظور الديني، تلاها كلمة للدكتور شنودة نجيب، والذى تحدث عن أهمية مناهضة ختان الإناث وذلك من المنظور الطبى.
وتخلل الندوة عروض مسرحية تفاعلية، وقالت بدرين السيد، مدير إدارة شئون المرأة، إن اختيار المسرح التفاعلي كأحد المداخلات غير التقليدية لهذه القضية الذي يسمح بالتفاعل المباشر بين النص المسرحي، وجموع السيدات المستهدفات حيث يتحول فيه المتفرجات إلى مشاركات ومحاورات في الآن نفسه، مما يعمق ويبرز أبعاد القضية وزواياها المختلفة. 

وقد لاقي العرض المسرحي قبولا وتفاعلا إيجابيا لدى المستهدفات.

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