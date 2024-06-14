رئيس المجلس الأوروبي: كل دول الاتحاد تدعم تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن جميع دول الاتحاد الأوروبي ستدعم اتفاق زعماء مجموعة السبع لتمويل كييف من الأرباح الناتجة عن الأموال الروسية المجمدة بسبب العقوبات.

وشدد ميشيل - في تصريحات اليوم /الجمعة/ أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكى)، على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع في إقليم "بوليا" - على ضرورة تسليم الأموال في أسرع وقت ممكن إلى أوكرانيا، لافتا إلى أن المجلس الأوروبي على اتصال وثيق مع جميع رؤساء الدول بشأن اقتراح التمويل بقيمة 50 مليار دولار.

وفيما يتعلق بعضوية أوكرانيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي.. أوضح ميشيل أنه تجري محاولات لنزع فتيل الصراع من خلال الإعداد لاجتماعات حتى مع الأكثر ترددًا من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.

وكان وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتّو قد أكد في وقت سابق اليوم أن حكومة بلاده لا توافق على تقديم التزام طويل الأجل بتقديم 40 مليار يورو سنويًا كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، كما اقترح يانس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفى وقت سابق، تصدرت أوكرانيا والدعم الصيني لروسيا، القضايا التي تضمنها لقاء ثنائي اليوم الجمعة جميع بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش أعمال اليوم الثاني لقمة مجموعة السبع المنععقدة في إقليم بوليا، جنوب شرقي إيطاليا.

وأشار مصدر في الإدارة الأمريكية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إلى الدعم القوي الذي أبدته رئيسة الوزراء الإيطالية على الدوام لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

كما استعرض الزعيمان، في الاجتماع الذي استمر حوالي 40 دقيقة، الدعم الصيني المقدم لموسكو فيما يتعلق بالمواد والسلع ذات الاستخدام المزدوج لدعم القاعدة الصناعية الروسية.

هذا، وتخصص قمة السبع في جلساتها الصباحية لمناقشة قضايا الهجرة ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والأمن الاقتصادي.

