فقية دستوي يكشف موقف المحافظين والحكومة بعد تنصيب الرئيس أمام النواب

كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عن الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها وفقًا للدستور والقوانين المصرية بعد تنصيب رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب.

وأوضح فوزي في تصريحات خاص لـ"البوابة نيوز"، أن انتهاء مدة المحافظين: وفقًا للمادة رقم 43 من قانون الإدارة المحلية لعام 1997، ينص على أن مدة جميع المحافظين تنتهي اعتبارًا من اليوم الأول لتنصيب رئيس الجمهورية لولاية جديدة.

وبيّن أن إجراءات للمحافظين: يجب على المحافظين الحاليين تسيير الأعمال حتى يتم تجديد الثقة فيهم، أو إعفاؤهم، أو نقلهم إلى محافظة أخرى، أو تعيين محافظين جدد.

ولفت إلى أن تغييرات في مجلس الوزراء: لا يوجد نص دستوري ينص على تغيير أعضاء مجلس الوزراء بنفس الطريقة التي يتم بها تغيير المحافظين. يشير الدكتور صلاح فوزي إلى أنه يجب استقالة مجلس الوزراء بأكمله أو إقالته من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف أن تشكيل حكومة جديدة: في حالة تشكيل حكومة جديدة، يتم تقديم برنامج الحكومة وتشكيلتها إلى مجلس النواب للموافقة عليها، ثم يتم حلف اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية.

أكد أنه يحق رئيس الجمهورية في تعيين الوزراء: يحظى رئيس الجمهورية بحق تعيين الوزراء في حالة تشكيل حكومة جديدة، حيث يمكنه المشاركة في اختيار أربعة وزراء (الدفاع، الداخلية، الخارجية، والعدل).