خطة طوارئ وغرفة عمليات.. ننشر استعدادات صحة دمياط لعيد الأضحى

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بجميع المنشآت الطبية استعدادا لعيد الأضحى المبارك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة .

أوضح وكيل الوزارة انه تم إعداد خطة عمل تحت اشراف الدكتورة جيهان الديب وكيل المديرية تشمل رفع درجة الاستعداد بمنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى محافظة دمياط والمستشفيات واقسام الاستقبال والطوارئ مؤكدا توافر أدوية الطوارئ وكافة المستلزمات الطبية.

ووجه بتكثيف المرور على المنشآت الصحية من الفرق الاشرافية التابعة لادارات الطب العلاجى و الرعاية الاساسية والامراض المتوطنة والمتابعة والحوكمة، ومتابعة انتظام سير العمل على مدار 24 ساعة ؛ ومتابعة تواجد الاطقم الطبية ؛ ومراجعة خطط الطوارئ للمستشفيات إضافة الى تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة على مدار الساعة لمتابعة كل المستجدات و الطوارىء بنطاق المحافظة ،و تشكيل غرفة عمليات وقائية تعمل على مدار 24 ساعة.

وشدد عبدالجواد على تكثيف انتشار فرق مراقبة الاغذية و تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المجازر والمطاعم والمخابز وثلاجات حفظ الأغذية وخاصة محال بيع اللحوم وأخذ عينات الأغذية باستمرار من تلك المنافذ والتأكد من توافر الإشتراطات الصحية و ذلك لمتابعة سلامة الاغذية المقدمة للمواطنين.

كما وجه بمرور فرق صحة البيئة على محطات المياة والمذابح والسلخانات واماكن التجمعات والمتنزهات العامة والنوادى وقاعات الافراح وحمامات السباحة والتأكد من توافر الإشتراطات الصحية.