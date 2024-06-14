رسميًا.. هوملز يرحل عن بوروسيا دورتموند بعد مسيرة 13 عامًا

أعلن نادي بوروسيا دورتموند، اليوم الجمعة، رحيل مدافعه المخضرم ماتس هوملز بعدما قضى 13 عامًا داخل قلعة سيجنال إيدونا بارك.

ورحل هوملز عن بوروسيا دورتموند، بعدما انتهى عقده مع النادي بنهاية الموسم المنقضي، الذي شهد تأهل الفريق إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

صاحب الـ35 عامًا قضى أكثر من 13 عامًا مع دورتموند على فترتين، الأولى كانت عقب انضمامه من بايرن ميونخ معارًا في 2008 قبل أن ينتقل إليه نهائيًا في 2009.

واستمر هوملز مع دورتموند حتى عام 2016 حينما عاد إلى البايرن وظل معه لثلاث سنوات، قبل أن يعود مرة أخرى إلى أسود الفيستفاليا من 2019 وحتى نهاية عقده الحالي مع انتهاء موسم 2023-2024.

رحيل هوملز عن بوروسيا دورتموند

ونشر نادي بوروسيا دورتموند الألماني بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله رحيل أحد أساطيره، قائلًا: «بوروسيا دورتموند وماتس هوملز ينفصلان، لقد أمضى المدافع الألماني أكثر من ثلاثة عشر عامًا في النادي وترك بصمة كبيرة بعد فوزه بلقبين في الدوري الألماني وكأس ألمانيا مع النادي من بين العديد من الإنجازات الأخرى».

وأضاف بيان بوروسيا دورتموند: «نحن ممتنون للعمل الناجح الذي أجريناه معًا، شكرا ماتس هوملز».

وخاض ماتس هوملز مع فريق بوروسيا دورتموند بالموسم المنصرم 40 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا.