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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظائف الشهر العقاري

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
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يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل وظائف بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي عقده بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/. 


وكان الجهاز سبق وأن أعلن عن مسابقة شغل 300 وظيفة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وذلك لتعيين عدد (250) في وظيفة بـاحث ثالث قانـون، بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج)، وعدد (50) في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الاّتية: (كهرباء، مدني، مساحة، إلكترونيات / إتصـالات، حاسبــات)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشهر العقارى والتوثيق بوابة الوظائف الحكومية