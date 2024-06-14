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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام فعاليات دورة التعقيم المركزي في مستشفيات الدقهلية

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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اختتمت إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية الدورة التدريبية التخصصية للعاملين بأقسام التعقيم المركزي حيث أقيمت الدورة بقاعة التدريب بمديرية الصحة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبناء على تعليمات الدكتورة سالي محي الدين مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة وتحت اشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.
أقيمت الدورة على مدار يومين واستهدفت العاملين بأقسام التعقيم المركزي بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.
وأوضح الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى أن الدورة استهدفت التدريب على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى مع التركيز على اعادة معالجة الآلات والأدوات بداية من المعايير الانشائية وخطوط السير مرورا بجميع اجراءات إعادة المعالجة والتدريب العملي على التبكيت وشرح جميع الكواشف المستخدمة في عملية اعادة المعالجة ونهاية باشتراطات وظروف التخزين.
وأشار  حمدي إلى أن ما يطلق عليه قسم التعقيم هو قسم لإعادة المعالجة المركزية بجميع انواعها ومراحلها من تنظيف وتطهير وتعقيم وأن الهدف من الدورة زيادة المعرفة بمعايير الوقاية والتحكم في العدوى وذلك في إطار السعي لتحسين جودة الخدمات وتقديم خدمة طبية آمنة وخفض معدلات العدوى وتقليل فترة اقامة المرضى بالمستشفيات جنبا إلى جنب الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة.

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إدارة مكافحة العدوى الدقهلية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالدقهلية مديرية الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية