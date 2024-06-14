محافظ أسوان يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى



بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك .

وجاء نص برقية التهنئة كالتالي: “بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بهذه المناسبة ، متمنياً دوام التوفيق والسداد لاستكمال مسيرة البناء والتعمير الجارية فى شتى المجالات التنموية والخدمية ، داعيا الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز” .

كما بعث محافظ أسوان ببرقيات تهنئة مماثلة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، فضلاً عن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب المصرى العظيم باليمن والبركات ، وأن يديم نعمة الأمن والأمان فى مصر ، وفى الأمتين العربية والإسلامية.