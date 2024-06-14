الدفاع التايوانية: رصد ثماني طائرات عسكرية صينية وثماني سفن قرب تايوان

أكدت وزارة الدفاع التايوانية، رصد ثماني طائرات عسكرية صينية، بالإضافة إلى ثماني سفن تابعة للبحرية الصينية قرب تايوان.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية، في تدوينة لها، اليوم /الجمعة/، على منصة إكس /تويتر سابقا/ فيما يتعلق بهذا الشأن - أن ثلاث طائرات صينية دخلت نطاق الدفاع الجوي في جنوب غرب تايوان، وأن قوات مسلحة تايوانية أخذت وضع الاستعداد للرد على ذلك.

وأضافت الوزارة، أن القوات المسلحة التايوانية تراقب الموقف، وأنها تتصرف حسبما يتطلب الأمر بالطريقة المناسبة.

ومن جانبها.. أشارت صحيفة " تايوان نيوز" التايوانية، إلى أن تايبيه رصدت خلال شهر يونيو الحالي أنشطة لطائرات عسكرية صينية قرب أراضيها أكثر من 132 مرة، بينما رصدت أنشطة لسفن تابعة للبحرية الصينية وحرس السواحل أكثر من 109 مرات.

وجدير بالذكر، أن الصين تصر على تأكيد سيادتها على تايوان وتعتبرها بمثابة جزء من أراضيها، وتصر أيضا على ضرورة إعادة توحيدها في نهاية المطاف حتى لو استلزم الأمر استخدام القوة لتحقيق ذلك.

