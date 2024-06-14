توريد 33 ألف طن قمح إلى شون وصوامع محافظة دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم، والذى بدأ إبريل الماضى ويستمر حتى منتصف أغسطس ٢٠٢٤ ، حيث بلغت الكمية الموردة حتى الأمس ٣٣٨٣٥ طن و ٧٨٦ كيلو جرام، بالشون التابعة للبنك الزراعى المصرى بكفر سعد وفارسكور والزرقا والسرور، بالإضافة إلى شونة مضرب الزرقا وشون مطاحن السيالة والسنانية بدمياط.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر، وفي هذا الصدد فقد وجهت محافظ دمياط بالتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد أى معوقات والعمل على حلها فورًا.

ومن الجدير بالذكر أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام، بلغت ٣٦١٣٨ فدانا والتى تم حصادها بالكامل، لتحقق تلك المساحة زيادة عن العام السابق بمعدل ٥ آلاف فدان.

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 154707 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الربيكي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5199 حركة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1136 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 285 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3785 حاوية مكافئة .

وعلى هذا الصعيد أيضًا،، وفى إطار الجهود المبذولة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تم سحب عينات مواد غذائية وغير غذائية وعينات من القمح والدقيق والنخالة وذلك بإجمالي ٢٤ عينة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات .