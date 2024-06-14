بـ5 جنيهات فقط.. فسح أولادك بقناطر إدفينا في البحيرة

تعد قناطر إدفينا، التابعة لمركز رشيد في محافظة البحيرة، وجهة سياحية مميزة تستقطب العديد من الزوار خلال عطلة عيد الأضحى، حيث تتميز بتكلفتها المنخفضة، ويمكن للعائلات الاستمتاع بأجواء الطبيعة الخلابة والأنشطة الترفيهية بتذكرة بسيطة قيمتها 5 جنيهات فقط.

قناطر إدفينا بمحافظة البحيرة

تقع قناطر إدفينا في منطقة ذات مناظر طبيعية استثنائية،ويمكن للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، زيارة حدائق قناطر إدفينا والاستمتاع بالحدائق الخضراء الجميلة وشجيرات الأزهار المتنوعة، وأيضا الاستمتاع بإطلالات خلابة على نهر النيل فرع رشيد، وشلالات المياه المتدفقة.

يرجع تاريخ إنشاء قناطر إدفينا، لعام 1948 عندما بدأ العمل في إنشائها كهويس ملاحي عند البر الأيسر وتم افتتاحها عام 1951، هي القناطر الوحيدة التي تحجز مياه نهر النيل فرع رشيد عن مياه البحر الأبيض المتوسط.

وتضم قناطر إدفينا، 5 حدائق بالبر الأيسر مساحتها 25 فدانا، والبر الأيمن به حديقتان مقامتان على عشرة أفدنة، وبهما مشتل لانتاج الزهور والنباتات النادرة ومسطحات خضراء وأحواض وأشكال هندسية ونافورات، وحديقتان بمساحة 100 فدان منزرعة بالموالح والفاكهة، وتقع القناطر على بعد 20 كم جنوبى مدينة رشيد.

رحلات نيلية وألعاب مائية بقناطر إدفينا

وتتميز قناطر إدفينا برشيد، بالعديد من الأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد الأسرة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع برحلات القوارب الصغيرة والألعاب المائية، بينما يمكن للكبار الاستمتاع بالتنزه والتجديف في المياه الهادئة، ويمكن للعائلات الاستمتاع بعيد الأضحى بتكلفة بسيطة لا تتجاوز 5 جنيهات فقط بالذهاب لقناطر أدفينا.

متحف رشيد: شاهد على تاريخ وكفاح ضد المستعمرين

تعد مدينة رشيد في محافظة البحيرة، واحدة من المدن التاريخية الرائعة التي تحتضن العديد من المعالم والأثار الإسلامية، ويتواجد بها متحف رشيد، الذي يضم العديد من الآثار والمقتنيات التي تعكس مسيرة الصمود والمعارك التي خاضتها الدولة في مواجهة المستعمرين، بالإضافة إلى الآثار التاريخية، يعرض المتحف صورًا توثيقية للحياة الريفية البسيطة قبل سنوات طويلة، هذه الصور تعكس طبيعة الحياة اليومية لسكان رشيد، وتسلط الضوء على تقاليدهم وثقافتهم الفريدة، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للطلاب المصريين.

ولا تقتصر روعة رشيد على المتحف فحسب، بل يمكن للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحي المبارك، أيضًا زيارة فنار رشيد، الذ يعود تاريخ إنشاءه لعام 186.

وكما تضم رشيد أيضًا عددًا من المنازل الأثرية التي يعود إنشائها لمئات السنين، مثل منزل الأمصيلي ومنزل عصفور.

فتح المجازر الحكومية مجانًا للمواطنين لذبح الأضاحي

أعلنت الدكتورة نائب محافظ البحيرة، عن فتح المجازر الحكومية بنطاق المحافظة لذبح أضاحي المواطنين، طوال أيام عيد الاضحى المبارك بالمجان مع تكليف الطب البيطرى بالكشف على الأضاحي.

وشددت على منع الذبح بالشوارع للتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظًا على البيئة، مؤكدًة على رفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة المجازر مع منع إقامة أي شوادر، لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، ووجهت بتكثيف الحملات على الشوارع والأسواق ومحال الجزارة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات وسلامة المعروض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال صلاحيتها للحفاظ على أرواحهم مع إتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة ذلك.

كما شددت نائب محافظ البحيرة، على وجود رؤساء وعناصـر أجهزة النظافـة فـي مـواقعهم، وإستمرار أعمال النظافـة بالميادين والشوارع والرفع الفوري، لأية تجمعات للمخلفات والقمامة ووضع صناديق القمامة بأماكن واضحة حفاظا على البيئة، تحديد رسوم الخدمات المتكاملة للمخلفات البلدية ورفع كفاءة الأبنية التعليمية، و ضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها خصوصاً ملف التصالح، الالتزام التام بتنفيذ أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية واسرهم.