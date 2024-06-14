يورو 2024.. روبرتسون يقود تشكيل منتخب إسكتلندا المتوقع أمام ألمانيا

يستعد منتخب إسكتلندا، اليوم الجمعة، لخوض مواجهة صعبة أمام ألمانيا، في المباراة التي تجمع بينهما في افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وتقام المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2024 بين منتخبي إسكتلندا وألمانيا على ملعب أليانز أرينا معقل نادي بايرن ميونخ، وتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويأمل منتخب إسكتلندا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ألمانيا (المنتخب المستضيف للبطولة).

وتقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخبا ألمانيا وإسكتلندا في المجموعة الأولى ببطولة يورو 2024، رفقة منتخبي، المجر وسويسرا.

ومن المتوقع، أن يقود أندرو روبرتسون، قائد منتخب إسكتلندا والظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل منتخب بلاده أمام ألمانيا، وذلك رفقة سكوت ماكتوميناي لاعب خط وسط مانشستر يونايتد.

تشكيل منتخب إسكتلندا المتوقع أمام ألمانيا

حراسة المرمى: أنجوس جان

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - رالستون - جاك هيندري - كيران تيرني - رايان بورتيوس

خط الوسط: جون ماكجين - سكوت ماكتوميناي - ماك جريجور - رايان كريستي

وفي الهجوم: تشي آدامز.