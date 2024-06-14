ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42305 طن تشمل : 12845 طن يوريا و 13483 طن أسمنت معبأ و 2252 طن ملح معبأ و 1110 طن رمل زجاجي و 620 طن حديد تسليح و 5925 طن مولاس و 6070 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33114 طن تشمل : 7024 طن حديد و 1200 طن خردة و 3000 طن فول صويا و 16000 طن كسب صويا و 3300 طن ذرة و 940 طن ابلاكاش و 1650 طن زيت طعام.

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 154707 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الربيكي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5199 حركة.

استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى أحمد حواش، رئيس مجلس الإدارة، المهندس أحمد السيد ممثل بيروفيريتاس مصر لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة و السلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها ( ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 ) ، حيث قام ممثل الشركة المراجعة على مدار عدة أيام، بالتنسيق مع العميد مهندس أحمد عثمان، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والاستثمار، وقيادات الإدارات المختصة بمراجعة كافة أنشطة الميناء وأختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات فى التعامل مع مختلف المواقف، وقياس مدى التوافق مع الأنظمة الثلاث ومدى تفعيل منظومة الجودة على كافة الأنشطة، والحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة وأثر ذلك فى إرضاء العملاء وكسب ثقتهم والعمل على الوفاء متطلباتهم،

كما تم متابعة مناورة متعددة السيناريوهات على التوازي اشتملت على تنفيذ سيناريو مكافحة تلوث بحرى أمام أرصفة أحد محطات البتروكيماويات داخل الميناء، وكيفية التعامل بهدف عدم وصول الزيوت وانتقاله داخل حوض الميناء بواسطة أحدث معدات مكافحة التلوث.