بالانفوجراف| "الزراعة في أسبوع".. رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 199 حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 7 وحتى 12 يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فضلا عن مدير إدارة الأزمات بهيئة عمليات القوات المسلحة، ووكيل محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، ورئيس جهاز التمثيل التجاري ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء، أيضا الاجتماع الدوري لمتابعة المستجدات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، المُقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو الجاري، كذلك ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و"تيدورو أوبيانج" نائب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، جلسة مباحثات مُوسّعة تم خلالها استعراض سُبل تعزيز التعاون في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

فيما استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،"موسى دراميه" وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الاستزراع السمكي، كنا استقبل أيضا "خوسية خوان" وزير الزراعة والإنتاج الحيواني والتنمية الريفية بدولة غينيا الاستوائية وبحث معه التعاون بين البلدين في الأنشطة الزراعية المختلفة، كما التقى القصير، السفير "جاريث بايلي" سفير المملكة المتحدة البريطانية في القاهرة وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائى المستدام.

واجتمع وزير الزراعة مع الفريق البحثي، لتجربة زراعة نبات الكسافا بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء وبعض قيادات الوزارة.

فيما وجه الوزير هيئة الخدمات البيطرية، برفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والالبان، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كما أصدر توجيهات إلى كل قيادات الوزارة المعنية، بضرورة التواجد الميداني مع المزارعين، وتكثيف التوعية والتوصيات والارشادات الفنية حول كيفية التعامل مع الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد.

وترأس القصير ، اجتماع اللجنة الاستيرادية التي تضم الجهات المعنية باستيراد اللحوم، وممثلي بعض الجهات المعنية، حيث تم الموافقة على استيراد 145 ألف رأس عجول للذبيح الفوري والتربية والتسمين، كما وجه وزير الزراعة، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بمواصلة وتكثيف حملات المرور والمتابعة الميدانية والحقلية، لدعم المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، وتقديم التوصيات اللازمة للمزارعين.

وأعلن وزير الزراعة عن انتخاب مصر لرئاسة مكتب اللجنة الاستشارية العلمية للهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط والبحر الأسود للدورة الثالثة على التوالي، كما أعلن أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الان بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي، كذلك أعلن عن فتح اسواق فنزويلا امام البرتقال المصري، وذلك في إطار تدعيم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

واستقبل معهد بحوث وقاية النباتات، وفد الأمانة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) للقيام بتقييم ميداني للمعامل المحتملة للاعتماد كمعامل مرجعية لمنطقة الكوميسا، كما أصدر المعهد مجموعة من التوصيات العامة لتلافي وتقليل الآثار السلبية لموجات ارتفاع درجات الحرارة على طوائف نحل العسل، كذلك نظم ندوة علمية و عملية تحت عنوان " Practical Symposium of Plant Extracts" خلال الفترة 2-3 و6 يونيو 2024 بمقر المعهد الرئيسي بالدقي.

ووفرت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات مبيدات النمل الأبيض لغير القادرين مجاناً وتم تخصيص هذه المبيدات للمحافظات المختلفة طبقاً لأولوية الاحتياج ومنها محافظة أسوان, الاقصر , قنا , سوهاج , اسيوط , الوادى الجديد , الفيوم , البحر الاحمر , الجيزة , الاسماعيلية , الشرقية , السويس , شمال سيناء , جنوب سيناء , مطروح، كما قامت محطة بحوث شمال سيناء (الشيخ زويد) التابعة لمركز بحوث الصحراء بعمل قوافل إرشادية لاستعراض أصناف المحاصيل العلفية لتعظيم الإنتاجية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة فى الأراضى الصحراوية.

وأطلق المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقاً لمواصفة الأيزو، كذلك تم اعتماد أول فرع للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) بالإسماعيلية للأيزو من هيئة الإعتماد الأمريكية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأصدر معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية مجموعة من التوصيات الفنية للمزارعين لتلافي تأثير الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، كما كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجاوز كميات البطاطس التي تم فحصها للتصدير من خلال مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، المليون طن، وذلك منذ بداية الموسم وحتى اليوم

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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