المفتي: الأضحية من الخراف لا يجوز الاشتراك فيها

كشف الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، عن ضوابط الاشتراك في الأضحية قائلًا: إذا كانت الأضحية من الخراف فإنه لا يجوز الاشتراك فيها، وإنما تجزي عن الواحد وأهل بيته، أما إذا كانت من الإبل أو البقر فإنه يجوز الاشتراك فيها وتجزي عن سبعة، كلُّ سُبع يُجزي عن الواحد وأهل بيته.

وقال المفتي خلال لقائه ببرنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، إن صيغة تكبيرات المصريين، صيغة شرعية صحيحة، فالأمر فيه سَعة كبيرة، التكبير سُنَّة عند جمهور الفقهاء.

وتابع: بالنسبة لصيغة التكبير فلم يرد شيء بخصوصها في السنَّة المطهَّرة، والأمر فيه على السَّعة، وينبغي في الأمور المختلَف فيها ألَّا يُنكِر فيها أحدٌ على أحد، وأن تُترك المذاهبُ الفقهية الموجودة في كل قرية من القرى أو قُطر من الأقطار على ما هي عليه ما دامت لا تخالف نصوص الشرع الشريف.

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