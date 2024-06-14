يورو 2024.. تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام إسكتلندا بمباراة الافتتاح

يتأهب منتخب ألمانيا، اليوم الجمعة، لخوض ضربة بداية النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس أمم أوروبا، في مباراة افتتاح بطولة يورو 2024 أمام إسكتلندا.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، وتنطلق اليوم الجمعة 14 يونيو وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

يحتضن ملعب أليانز أرينا، معقل نادي بايرن ميونخ، مباراة افتتاح يورو 2024، التي تجمع منتخب ألمانيا ضد إسكتلندا، التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وبإدارة تحكيمية من الفرنسي كليمنت توربين.

يستهل المنتخب الألماني مشواره في يورو 2024، بحثًا عن اللقب الرابع في تاريخه، حيث يعد أكثر المنتخبات حصولًا على لقب البطولة القارية رفقة منتخب إسبانيا.

ويتواجد منتخبا ألمانيا وإسكتلندا في المجموعة الأولى ببطولة يورو 2024، بجانب منتخبي، المجر وسويسرا.

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام إسكتلندا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوشوا كيميش - جوناثان تاه - أنطونيو روديجير - ماكسميليان ميتيلشتاد

خط الوسط: توني كروس - روبرت أندريخ - إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: جمال موسيالا - فلوريان فيرتز - كاي هافيرتز.