حبس المتهم بقتل مسنة في الشرقية بقصد سرقتها

قررت نيابة الزقازيق، اليوم، حبس المتهم بقتل سيدة مسنة مقيمة بمفردها داخل مسكنها، بهدف سرقتها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بورود إخطار من مستشفي الأحرار التعليمى بوصول" نفيسة ح م ع " 72 عاما ربة منزل، مقيم نطاق مركز الزقازيق مصابة بكدمة بالرأس وإضطراب بدرجة الوعى ونزيف بالمخ وتوفيت بعد ساعات من وصولها.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط إدارة البحث الجنائي، وجود شبهة جنائية فى الوفاة وقيام " أحمد ال ر" 31 عاما، مقيم بنطاق قسم ثانى الزقازيق بارتكاب الواقعة، حيث تتبع السيدة أثناء سيرها بالشارع وأوهمها بمساعدتها بتوصيلها لمسكنها لكبر سنها، وبعد ذلك غافلها واختبأ داخل المسكن، وقام بسرقة محتويات من المطبخ وعندما شعرت به وحاولت الاستغاثة قام بالتعدى عليها ورطمها أرضا محدثا إصابتها التى أودت بحياتها.

وتوصلت تحريات البحث الجنائي إلى تحديده، وتم ضبطه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 16679 جنح مركز الزقازيق لسنة 2024، وتم إحالته للنيابة العامة بمركز الزقازيق التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.