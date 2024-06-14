غلق 4 معابر مخالفة وغير قانونية على حرم السكة الحديد في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برصد ومتابعة كافة المعابر الغير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم إنتظام حركة سير القطارات.

غلق معابر مخالفة بكوم حمادة

وأعلنت نائب محافظ البحيرة، عن قيام الوحدات المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد، اليوم الجمعة، بغلق 4 معابر عشوائية ومخالفه على حرم السكة وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأهابت نائب محافظ البحيرة، بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وزارة النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

واصلت وزارة النقل، حملات التوعية للمواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأكدت الوزارة في بيانها على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعده لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصه بهيئه السكك الحديديه للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

وتستمر وزارة النقل في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع "فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.