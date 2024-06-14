بوتين: الولايات المتحدة قوضت أسس الاستقرار العالمي ولا تفهم مدى خطورة تصرفاتها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم /الجمعة/ أن الغرب يواصل محاولاته للتدخل في شؤون الشرق الأوسط وفي جنوب القوقاز وآسيا الوسطى.

وأضاف بوتين - خلال كلمته أمام كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الولايات المتحدة قوضت أسس الاستقرار العالمي ولا تفهم مدى خطورة تصرفاتها في الوقت الذي يتغير فيه العالم بوتيرة سريعة وتسعى معظم الدول إلى تعزيز سيادتها.

وأوضح أن العلاقات الروسية- الأوروبية تدهورت بشكل ملحوظ وأن مزاعم قادة الناتو بتخطيط روسيا لمهاجمة أوروبا، هدفها تبرير سباق التسلح الذي بدأه الغرب، مضيفا أنه إذا أرادت أوروبا بقاءها كأحد مراكز العالم يجب عليها إقامة علاقات جيدة مع موسكو.

واعتبر الرئيس الروسي، العقوبات الغربية على بلاده وسيلة تنافسية غير شرعية يستخدمها الغرب، لافتا إلى أن مصادرة الأصول الروسية ستقوض النظام المالي الذي يعتمد على العملات الغربية.

وأكد بوتين أن سياسة الغرب "العدوانية" تقف وراء استمرار الأزمة الأوكرانية، حيث يسعى الغرب - منذ سنوات - إلى استراتيجية تقسيم روسيا من أجل تقويض وحدتها، مشيرا إلى أن روسيا قدمت مقترحات عاجلة بشأن الأمن الأوروبي ولكن الغرب رفض النظر فيها.

وأشار إلى أن الغرب يمنع كييف من إجراء مباحثات مع موسكو وفي الوقت ذاته يتهمها برفض بدء عملية التفاوض، مؤكدا استعداده لوقف الأعمال القتالية بعد انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا.

