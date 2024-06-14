اتفاقية تعاون بين نقابة الصحفيين ونظيرتها الفلسطينية لتعزيز التضامن المهني

وقعت نقابة الصحفيين، ونقيب الصحفيين الفلسطينيين، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم المهنة الصحفية وحماية حقوق الصحفيين في فلسطين، وذلك في خطوة تأكيدية على التعاون المهني وتعزيز الروابط بين الصحفيين في مختلف المناطق.

وقع الاتفاقية خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، والكاتب الصحفي ناصر بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، في مراسم حضرها مجموعة من الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

تتضمن الاتفاقية عدة بنود أساسية، من بينها:

1. التبادل الثقافي والمهني بين الصحفيين في البلدين، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الصحافة.

2. الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في فلسطين، والتصدي لأي انتهاكات تتعرض لها المهنة الصحفية في المنطقة.

3. تبادل الموارد والدعم المهني بين النقابتين، لتعزيز القدرات الصحفية وتطوير مهارات الصحفيين في فلسطين.

4. العمل المشترك في تنظيم فعاليات ثقافية ومهنية، والمساهمة في نشر الوعي بأهمية حرية الصحافة ودورها في بناء المجتمع.

تعكس هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التضامن المهني، وحماية حقوق الصحفيين في فلسطين، وتشكل خطوة مهمة نحو بناء شراكات مستدامة بين الصحفيين في مختلف البلدان، بهدف تعزيز دور الإعلام في تعزيز الحقوق والحريات في المجتمعات.