"اليونيسيف": آلاف الأطفال يموتون بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة

أكد المتحدث باسم منظمة "اليونيسيف" كاظم أبو خلف، أن آلاف الأطفال في قطاع غزة يموتون بسبب المجاعة وسوء التغذية..

وقال إن نحو 3 آلاف طفل يعانون من سوء التغذية ومهددون بخطر الموت في مدينة رفح الفلسطينية.

ودعا أبو خلف - خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة، إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، للسماح بدخول المنظمات الإنسانية إلى قطاع غزة بسهولة وبشكل آمن وإدخال المساعدات بشكل فورى.. مشيرًا إلى أن شبح المجاعة يلوح في الأفق وسوف ينهش أولا الأطفال.

وأضاف أنه يتم الآن إدخال 100 شاحنة في اليوم الواحد، بينما كان يدخل القطاع 500 شاحنة في اليوم قبل كل هذا الدمار، مؤكدًا أن المنظمة تواجه عوائق كبيرة جدا من الجانب الإسرائيلى فى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وليس هناك شيء مضمون في قطاع غزة ولا مكان آمن.

ووصف متحدث "اليونيسيف" ما يجري على الأرض في قطاع غزة بأنه نزع لكرامة الإنسان، كما أنه يمثل صدمة كبرى لنحو 600 ألف طفل وهم يحتاجون إلى دعم نفسي لما رأوا من أهوال في القطاع، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ملحة لوقف الحرب الآن لالتقاط الأنفاس ووضع الخطط المطلوبة للدعم بكافة أنواعه للأطفال ولإعادة الإعمار وإعادة البنية التحتية المدمرة.

