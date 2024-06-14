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الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قادة الاحتلال الإسرائيلي يوصون بإنهاء الحرب في رفح للتفرغ لحزب الله

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية
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أوصى قادة الجيش الإسرائيلى بإنهاء العملية العسكرية فى رفح "مبكراً" من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية فى مواجهة حزب الله، وفقا لما أذاعته القناة 12 الإسرائيلية.
وأوضحت القناة، اليوم الجمعة، أن قادة الجيش الإسرائيلى أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى، في وقت متأخر من مساء الخميس.

وذكرت أن قيادة الجبهة الشمالية بالجيش الإسرائيلي تركز في الوقت الحالي على الأهداف التي من شأنها أن تقلل من قدرات حزب الله الهجومية، لكن الجيش الإسرائيلي يوصي في هذه المرحلة بتحويل الأنظار إلى الشمال عبر إنهاء الحملة في رفح بأقرب وقت ممكن من أجل التفرغ للبنان.

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