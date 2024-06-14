كوريا الجنوبية وأوزبكستان تتفقان على مواصلة تعزيز الشراكة الإستراتيجية

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول اليوم /الجمعة/ مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف،على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مجال البنية التحتية.

وشدد يون - خلال قمة عقدها مع نظيره الأوزبكي أثناء زيارته طشقند في إطار جولته الخارجية الحالية في آسيا الوسطى - على أهمية النهوض بالشراكة الاستراتيجية الخاصة بينهما نحو شراكة أكثر تطلعا للمستقبل في الوقت الذي تشهد فيه أوزبكستان تطورا ديناميكيا.

واتفق الرئيسان - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) - على توسيع مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشروعات خدمات المياه والطرق السريعة، على أن تقوم كوريا الجنوبية للمرة الأولى بتصدير القطارات فائقة السرعة المصنعة محليا إلى أوزبكستان في إطار اتفاق بقيمة 195 مليون دولار أمريكي تقريبا.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد بدأ في العاشر من يونيو الجاري جولة خارجية لمدة 6 أيام إلى آسيا الوسطى بزيارة تركمانستان، ثم توجه بعد ذلك إلى كازاخستان، ووصل أمس الخميس إلى أوزبكستان آخر محطات جولته الخارجية.



ويعتزم "يون" خلال هذه الجولة العمل من أجل تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى الغنية بالموارد والترويج لمبادرة طريق الحرير الكوري التي تهدف إلى إنشاء منصة جديدة للشراكة بين كوريا الجنوبية ودول آسيا الوسطى.

