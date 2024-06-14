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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا عمانوئيل يهنئ محافظ قنا وكافة القيادات بالمحافظة بحلول عيد الأضحى المبارك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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توجه الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وبصحبته الأب مرقس سليمان، راعي كنيسة هروب العائلة المقدسة، بقنا، والأخت تريزينا حنا، رئيسة دير الراهبات الفرنسيسكانيات، بقنا، والأخت كاترين ثروت مديرة المدرسة، إلى ديوان عام محافظة قنا، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك  الوزير اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

وفي أجواء تملئها المحبة، أكد  المطران حرصه بهذا اللقاء، وأن الشعب المصرى نسيج وطني واحد، يتميز بعمق المشاعر، التي تجسد الروح المصرية السمحة، التي يشهد التاريخ على تماسكها.

وأعرب المحافظ عم سعادته بهذه الزيارة والتهنئة، التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، لافتًا إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين أبناء الشعب المصري، يؤكد أن المصريين على أرض الوطن، تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وفي سياق متصل، توجه الأنبا عمانوئيل، والوفد المرافق له، إلى القيادات الأمنية، والسيادية بمحافظة قنا، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

 

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الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك كنيسة هروب العائلة المقدسة رئيسة دير الراهبات الفرنسيسكانيات الوزير اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عيد الاضحى المبارك