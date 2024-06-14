محافظ المنوفية: 647 مليون جنيه حجم استثمارات الدولة في التعليم قبل الجامعي خلال 2024

احتفلت محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ118 بإعلان عن إنجازات كبيرة في قطاع التعليم.

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن الدولة استثمرت 647 مليون جنيه في التعليم قبل الجامعي بالمحافظة خلال هذا العام. هذه الاستثمارات تشمل إنشاء وصيانة المدارس لرفع كفاءة العملية التعليمية وتقليل الكثافات الطلابية في الفصول.

وأشار المحافظ إلى إنشاء 60 مدرسة جديدة بتكلفة تزيد عن 524 مليون جنيه، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة 33 مدرسة بتكلفة 118 مليون جنيه، وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار التطورات التي شهدها قطاع التعليم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعطى الأولوية لتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي.

استثمارات قطاع التعليم

إنشاء 60 مدرسة جديدة: بتكلفة استثمارية تزيد عن 524 مليون جنيه.

صيانة ورفع كفاءة 33 مدرسة: بتكلفة 118 مليون جنيه.

افتتاح مدارس جديدة: بما في ذلك مدرسة للمكفوفين بمنوف، ومدارس يابانية ومدارس لغات جديدة في شبين الكوم وقويسنا.

مشاريع التعليم المتميزة

مدرسة العقيد بحري أحمد شاكر عبد الواحد للمكفوفين بمنوف: 28 فصل دراسي.

المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم: 14 فصل دراسي.

مدرسة سبك الضحاك للغات بالباجور: 42 فصل دراسي.

مدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات: 28 فصل دراسي.

من أهم المشاريع الجاهزة للافتتاح بمناسبة العيد القومي:

- مدرسة عبدالله محمد عبد السلام عيسى للتعليم الأساسي في كفر ميت العبسي بقويسنا بتكلفة تزيد عن 4 مليون جنيه.

- مدرسة كفر أبو الحسن الابتدائية بقويسنا بتكلفة تزيد عن 8 مليون جنيه.

- مدرسة تامر عبد الرؤوف جعفر للتعليم الأساسي في قرية بني غريان بقويسنا بتكلفة تزيد عن 8 مليون جنيه.

- مدرسة برة العجوز للتعليم الأساسي والثانوي بقويسنا بتكلفة تزيد عن 12 مليون جنيه.

- مدرسة كفر هورين الابتدائية ببركة السبع بتكلفة تزيد عن 4 مليون جنيه.

- مدرسة أبو مشهور الابتدائية ببركة السبع بتكلفة تزيد عن 6 مليون جنيه.

- مدرسة الجزيرة الشرقية للتعليم الأساسي في مركز الباجور بتكلفة تزيد عن 4 مليون جنيه.

- مدرسة البراء بن مالك الابتدائية المشتركة في زنارة بمركز تلا بتكلفة تزيد عن 4 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص المحافظة على دعم قطاع التعليم بكافة مراحله لخدمة أبناء المنوفية وتعزيز مكانتها في صدارة محافظات الجمهورية.

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