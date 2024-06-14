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الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو إلى الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية الشاملة بين بلاده ونيوزيلندا

الصين ونيوزيلندا
الصين ونيوزيلندا
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أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ عن استعداد بلاده للعمل مع نيوزيلندا لدعم القيم المشتركة، ومواصلة المضي قدما في الصداقة التقليدية، وبذل الجهود للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ونيوزيلندا، بحسب وكالة  الأنباء الصينية "شينخوا".

تأتي هذه التصريحات على هامش الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الدولة الصيني إلى نيوزيلندا.

وأضاف لي تشيانغ إنه منذ بداية العام الجاري، يتواصل ترسيخ وتعزيز زخم انتعاش الاقتصاد الصيني، مضيفا أن المدى البعيد لن يشهد تغيرا في التوجه الإيجابي طويل الأجل للاقتصاد الصيني.
 

الصين نيوزيلندا الاستراتيجية الشاملة