رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو إلى الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية الشاملة بين بلاده ونيوزيلندا

أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ عن استعداد بلاده للعمل مع نيوزيلندا لدعم القيم المشتركة، ومواصلة المضي قدما في الصداقة التقليدية، وبذل الجهود للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ونيوزيلندا، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

تأتي هذه التصريحات على هامش الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الدولة الصيني إلى نيوزيلندا.

وأضاف لي تشيانغ إنه منذ بداية العام الجاري، يتواصل ترسيخ وتعزيز زخم انتعاش الاقتصاد الصيني، مضيفا أن المدى البعيد لن يشهد تغيرا في التوجه الإيجابي طويل الأجل للاقتصاد الصيني.

