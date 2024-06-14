ads
الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: تسليم 11 وحدة سكنية لعدد من أبناء دور رعاية الأيتام

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في إطار احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ118، أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تسليم 11 وحدة سكنية لعدد من خريجي دور الرعاية الاجتماعية، جاءت هذه الوحدات كاملة التشطيب ومزودة بكافة الأثاثات اللازمة والأجهزة الكهربائية، كجزء من مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه وسط أجواء من الفرحة، جرى تسليم الوحدات لمستحقيها في مناطق منوف، مع تأكيد أن الوحدات الأخرى في بركة السبع سيجرى تجهيزها وتسليمها قريباً.

أكد المحافظ على تقديره لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تحسين حياة الأيتام من الناحيتين النفسية والاجتماعية، وأشار إلى حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لدعم أبناء مصر في دور الرعاية.

IMG-20240614-WA0033
IMG-20240614-WA0033
IMG-20240614-WA0031
IMG-20240614-WA0031
IMG-20240614-WA0029
IMG-20240614-WA0029
IMG-20240614-WA0032
IMG-20240614-WA0032
IMG-20240614-WA0028
IMG-20240614-WA0028
IMG-20240614-WA0030
IMG-20240614-WA0030
IMG-20240614-WA0027
IMG-20240614-WA0027
IMG-20240614-WA0025
IMG-20240614-WA0025
التضامن الاجتماعي الرعاية الاجتماعية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية دور رعاية الأيتام دور الرعاية الاجتماعية