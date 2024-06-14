محافظ المنوفية: تسليم 11 وحدة سكنية لعدد من أبناء دور رعاية الأيتام

في إطار احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ118، أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تسليم 11 وحدة سكنية لعدد من خريجي دور الرعاية الاجتماعية، جاءت هذه الوحدات كاملة التشطيب ومزودة بكافة الأثاثات اللازمة والأجهزة الكهربائية، كجزء من مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه وسط أجواء من الفرحة، جرى تسليم الوحدات لمستحقيها في مناطق منوف، مع تأكيد أن الوحدات الأخرى في بركة السبع سيجرى تجهيزها وتسليمها قريباً.

أكد المحافظ على تقديره لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تحسين حياة الأيتام من الناحيتين النفسية والاجتماعية، وأشار إلى حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لدعم أبناء مصر في دور الرعاية.

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