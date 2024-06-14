إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم سيارتين بمزلقان ذكى بالطريق الزراعي "بنها -القاهرة"، بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين سوزوكي في مزلقان ذكي بالطريق الزراعي، ووجود مصابين وجرى نقلهم إلى المستشفى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث، بإشراف العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين وقوع الحادث بين سيارتين سوزوكى نتج عنه إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى ورفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.