“الخدمات البيطرية” تستقبل وفدا من دولة قطر لبحث آفاق التعاون

استقبلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفدًا فنيًا بيطريًا رفيع المستوى من دولة قطر، ضم الوفد المهندس عبد العزيز محمود عبد العزيز مدير الثروة الحيوانية، والدكتور ممدوح محمد خبير بيطري للحجر.

وقال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ان هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين مصر وقطر في مجال صناعة الخيول، خاصة فيما يتعلق بتجارة الخيول وسباقاتها وحرية حركة الخيول وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال الزيارة جرى عقد لقاء موسع في مقر الهيئة لمناقشة مجالات التعاون المقترحة ثم قام الوفد بزيارة تفقدية لمحجر الشرطة للخيول للتعرف علي اجراءات الحجر البيطري للخيول ونادي الفروسية ثم جولة في معامل الأجنة والسائل المنوي للتعرف علي أحدث التقنيات في إنجاب الخيول.

وفي اليوم الثاني قام الوفد بزيارة زيارة محجر المستشفى العسكري للتعرف على إجراءات الحجر البيطري للخيول العسكرية، وللمستشفي البيطري للقوات المسلحة ومحجر الخيول التابع لادارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة وقد أسفرت الزيارة عن الاتفاق على تعميق ودعم التعاون بين مصر وقطر في مجال صناعة الخيول، من خلال تبادل الخبرات في مجال تربية الخيول ورعايتها، وتعزيز التعاون في مجال تجارة الخيول، وتنظيم فعاليات مشتركة لسباقات الخيول، وتبادل المعلومات والبيانات حول الأمراض الحيوانية التي تصيب الخيول.

في نهاية الزيارة أكد المسؤولون من الجانبين أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون، وتعزيز القدرات البيطرية من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

وقد جرى الاتفاق على مواصلة التواصل والتنسيق بين المؤسسات البيطرية في البلدين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكة الواعدة و فتح آفاق تصديرية بين البلدين.

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