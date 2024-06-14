جامعة قناة السويس: عقد دورات تدريبية للطلاب تؤهلهم لتلبية متطلبات سوق العمل

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن عقد دورات تدريبية لطلاب الفرقة الرابعة لجميع الكليات خلال شهري يوليو وأغسطس، يُنظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة.

وتابع "مندور"، أن هذا التدريب يُعد جزءا من إستراتيجية الجامعة، لتأهيل طلابها لتلبية متطلبات سوق العمل.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بناءً على توصيات المؤتمر الطلابي السادس بتدريب طلاب الفرقة الرابعة، المشاركين في مؤتمر البحوث الطلابية خلال شهري يوليو وأغسطس، للتأهيل لسوق العمل بالمركز الجامعي للتطوير المهني، سيتم تنظيم هذا البرنامج التدريبى؛ لتحسين مهارات الطلاب وزيادة فرص توظيفهم بعد التخرج.

وسيتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تغطي مجالات متعددة، تتناسب مع تخصصات الطلاب واحتياجات السوق الحالية.

ومن جانبه - أفاد الدكتور محمد عبدالجواد، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، أن المركز يسعى إلى الوصول لأكبر عدد من طلاب الجامعة، لتأهيلهم من خلال التأثير الإيجابي الذي سيُحدثه التدريب على مهارات الطلاب.

وأردف مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، أنه سيتم الإعلان عن جميع الدورات وورش العمل على صفحة المركز، وسيكون التسجيل مفتوحًا لجميع طلاب الفرقة الرابعة من خلال لينك تسجيل لكل دورة.