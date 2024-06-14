انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بـ"غية" حمام أعلى سطح عقار بأوسيم

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب بـ"غية" حمام، أعلى سطح عقار بمنطقة أوسيم، وفحص آثار الحريق لمعرفة السبب فى اندلاعه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

حريق غية حمام

البداية ببلاغ تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشور حريق بـ"غية" حمام أعلى سطح عقار بدائرة المركز.

ومن فورها دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم، إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أن الحريق نشب بـ"غية" حمام أعلى سطح العقار المشار إليه، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.