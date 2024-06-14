ads
الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بـ"غية" حمام أعلى سطح عقار بأوسيم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب بـ"غية" حمام، أعلى سطح عقار بمنطقة أوسيم، وفحص آثار الحريق لمعرفة السبب فى اندلاعه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

حريق غية حمام

البداية ببلاغ تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشور حريق بـ"غية" حمام أعلى سطح عقار بدائرة المركز.

ومن فورها دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم، إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أن الحريق نشب  بـ"غية" حمام أعلى سطح العقار المشار إليه، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بــ غية حمام اعلى سطح عقار