رئيس جامعة المنصورة يكشف تفاصيل الوجود في تصنيف التايمز البريطاني

تحدث الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، عن وجود الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة بالإضافة إلى 45 جامعة مصرية أخرى، إذ حصلت على المرتبة الأولى فى تصنيف التايمز البريطانى فى التأثير (Times Higher Education Impact) لعام 2024، وذلك طبقا لتقرير التصنيف الذى تم الإعلان عنه.

وقال "خاطر"، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "الجامعة تقدمت 100 نقطة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، معتمدة على كيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ضوء خطة الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتنمية المستدامة".

وتابع رئيس جامعة المنصورة: "عملنا في محاور مختلفة، من خلال خطة استراتيجية وضعتها جامعة المنصورة في المجالات كافة، مما أدى إلى ظهور الجامعة في تصنيف عالمي على غرار التايمز البريطاني".

وحول أسلوب التعليم الذي تنتهجه الجامعة، قال رئيس جامعة المنصورة: "نحن الجامعة الوحيدة على مستوى الدولة المصرية التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وهذا الأمر دليل على أن الجامعة تقدم تعليما جيدا ومتميزا يتسق مع خطة الدولة المصرية، ولدينا 18 كلية في الجامعة منها 10 كليات حصلت على الاعتماد الأكاديمي، و90% من لوائح الكليات تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، وبالتالي، فإننا نقدم للطالب تعليما يساعد الخريج على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا".