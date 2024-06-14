طبيبة بشرية تكشف أهم الطرق الإسعافية عقب التعرض لدغات الزواحف

أعلنت الدكتورة أناستاسيا سيميونوفا أخصائية السموم، عن أهم الطرق الإسعافية التي يجب اتباعها عقب التعرض للدغات الزواحف خصوصا فى فصل الصيف حيث يؤثر ارتفاع درجات الحرارة إلى خروج الزواحف وانتشارها، بالإضافة إلى أن 5 ملايين إنسان في العالم يعاني من لدغات الثعابين سنويا، يتوفى منهم 130 ألف شخص وفقا لما نشرته مجلة فيستي رو.

تشير سيميونوفا، إلى أن لدغة الأفعى تعتبر مشكلة طبية معقدة في جميع أنحاء العالم لأن عواقبها خطيرة جدا ولهذا يجب في هذه الحالة تقديم الإسعافات الأولية على الفور سواء أثناء النقل أو أثناء انتظار الأطباء والتى تتمثل فى الآتي:

نقل الشخص من منطقة الخطر واستدعاء سيارة الإسعاف وتثبيت الطرف المصاب في وضعية مستقيمة ثم نزع جميع المجوهرات والأساور والملابس الضيقة ومعالجة موضع الجرح بالماء والصابون أو بأي مادة مطهرة بالإضافة إلى وضع ضمادة ضاغطة (غير شديدة) على موضع اللدغة ونقل الشخص المصاب في وضعية الاستلقاء فقط.