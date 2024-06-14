وفد وزارة العمل يناقش تفعيل "إعلان المبادئ الثُلاثي" بجنيف

التقى وفد وزارة العمل المشارك في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، رولان جيسا رئيسة وحدة الشركات متعددة الجنسيات، وشراكة الشركات بمنظمة العمل الدولية، وجوزيه لابورت أخصائية المسئولية المجتمعية بالمنظمة، وذلك لمناقشة الخطوات القادمة للدولة المصرية، لتفعيل «إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية»، الصادر عن منظمة العمل الدولية.

وأكد الجانبان تشكيل لجنة للتواصل بين الجهات المعنية، لوضع خطة وطنية شاملة ، لتنفيذ "الإعلان"، على أن تشمل أنشطة للترويج لهذا الإعلان الدولي ،وبعض الأنشطة الخاصة ببناء القدرات ،ورفع الوعى لدى الشركات بأهميته وكيفية تطبيق مبادئه.

وأشادت “رولان”- خلال الاجتماع - بالخطوات التى تتخذها مصر بشأن تبني تنفيذ "الإعلان الثلاثي"، مبدية استعداد المنظمة لدعم تلك الخطوات والمساهمة في أنشطة "الخطة الوطنية".

شارك في اللقاء: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ،ود. رشا عبدالباسط ،رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

وكان وزير العمل حسن شحاتة، أكد في بيان رسمي، تبني مصر تنفيذ مبادئ هذا "الإعلان "، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ «تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر»، وأن هذا توجه عام في" الجمهورية الجديدة"، حيث أوضح أهمية تفعيل «إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية»، والصادر عن منظمة العمل الدولية، والمعتمد من الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول العالم منذ عام 1977، والذي يُعتبر بمثابة صكّ «المنظمة الدولية» التابعة للأمم المتحدة، الوحيد الذي يُقدِّم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات متعددة الجنسيات، في تحقيق عمل لائق للجميع، ويُسلِّط الضوء على الدور المركزي للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضلًا عن العلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي، وترسيخ ثقافة التحوُّل من اقتصاد غير مُنظَّم إلى اقتصاد مُنظَّم.

FB_IMG_1718353868909