الكشف الطبي بالمجان على ١٠٧٢ مواطنا في قافلة طبية بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة حول أبرز نتائج القافلة الطبية التى عقدتها إدارة القوافل بالمديرية على مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين، بقرية خزان عاشور بمركز كفر سعد ضمن خطة شهر يونيو الجارى والتى تشمل عددا من القرى ، حيث أشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١١ عيادة تخصصية بعدد ٩ تخصصات طبية.

علاوة على ذلك تضمنت القافلة وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها ١٠٧٢ مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم إحالة ٥حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين ، وأيضًا إجراء ١٥٥تحليل بمعمل الدم و ٢٧ تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص ١٧حالة بالأشعة و٢٠حالة بالسونار ، وفحص ١٤٠حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعقد ١٠ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ١٠٠ مواطن.

اختتمت فعاليات حملة "حقك تنظمي" بمحافظة دمياط تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وذلك تطبيقا لتوجهات وزارة الصحة في دعم الأسرة وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها و توفير خدمات تنظيم الاسرة بالمناطق التى لا تتوفر بها عيادات ثابتة لتنظيم الاسرة .

حيث أوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمى" والتى استمرت على مدار عشرة أيام خلال الأسبوعين الماضيين على مرحلتين لتشمل جميع الإدارات الصحية بمحافظة دمياط ، قدمت خدمات تنظيم الأسرة ٨٠٨٥ من محافظه دمياط من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة بالإضافة و عمل ندوات توعوية بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

