"أهمية الاتصال الحواري الرقمي في المؤسسات الثقافية العربية" جديد محمود شافعي

نُشر حديثًا للباحث محمود شافعي بحث علمي جديد بعنوان "توظيف مبادئ الاتصال الحواري عبر المواقع الإلكترونية للمؤسسات الثقافية العربية في تعزيز الحوار مع الجمهور"، وذلك في مجلة "بحوث العلاقات العامة" التابعة لكلية الإعلام جامعة القاهرة، يتناول البحث أهمية الاتصال الرقمي للمؤسسات الثقافية العربية بأنماطها المختلفة، في خطوة مهمة لتعزيز دور الاتصال الرقمي في المؤسسات الثقافية العربية.

ويسعى البحث إلى توجيه المؤسسات الثقافية نحو استخدام مواقعها الإلكترونية كأدوات فعالة للتواصل، مما يساعدها على بناء علاقات فعالة مع الجمهور ، حيث يقدم البحث تحليلًا شاملاً لكيفية استخدام المؤسسات الثقافية العربية للمواقع الإلكترونية لتعزيز التفاعل والحوار مع الجمهور، من خلال دراسة حالات تطبيقية، كما يوضح البحث كيفية تطبيق مبادئ الاتصال الحواري لتحسين التواصل مع المجتمع وتعزيز المشاركة الثقافية.

وعلق الدكتور عبد الله بانخر، أستاذ العلاقات العامة والاتصال بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، على البحث قائلاً: "يُعد هذا البحث إضافة قيمة في مجال الاتصال الإلكتروني، حيث يفتح آفاقًا جديدة لفهم كيفية استخدام التقنيات الرقمية لتعزيز الحوار بين المؤسسات الثقافية والجمهور، كما إنه يقدم دليلًا عمليًا للمؤسسات الثقافية لتبني استراتيجيات أكثر فعالية في التواصل الرقمي".

كما أشادت الدكتورة منى عبد الرحمن، أستاذ الإعلام ورئيس قسم العلاقات العامة بالجامعة الامريكية بالإمارات، بأهمية البحث، مشيرة إلى أنه "يسلط الضوء على دور الاتصال الحواري في تعزيز الحوار بين المؤسسات والجمهور، كما أن تطبيق التوصيات الواردة في البحث يمكن أن يُحدث تحولاً إيجابيًا في كيفية تفاعل المؤسسات الثقافية مع مجتمعاتها، مما يزيد من تأثيرها ونفوذها الثقافي

جدير بالذكر أن مجلة "بحوث العلاقات العامة" من المجلات الرائدة في مجالها، حيث تسعى دائمًا إلى نشر الأبحاث والدراسات التي تقدم إسهامات جديدة ومبتكرة في مجال الاتصال والعلاقات العامة، وتصدر بشكل ربع سنوى عن قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة.