رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والنواب وعميدي الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، بأصدق التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة المصرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء.

كما هنأ الدكتور قنديل أسرة جامعة حلوان بهذه المناسبة العظيمة، متمنيًا أن يعيد الله عليهم وعلى ذويهم وعلى الأمة العربية والإسلامية هذه الأعياد المباركة بالخير واليمن والبركات.

وأكد قنديل أن عيد الأضحى يُجسد المعاني السامية للتضحية والفداء من أجل الدين والوطن، كما يُعلي من شأن قيم التآلف والتراحم والتكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.

وقال رئيس الجامعة: فلتكن هذه المناسبة الكريمة باعثًا على الأمل والتفاؤل لمستقبل أفضل، نسعى فيه جميعًا لمزيد من التطور والازدهار لبلدنا الغالي مصر في ظل قيادتنا الحكيمة.