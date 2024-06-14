ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من هيئة الأرصاد بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية موجة حارة، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة 14 يونيو، حيث سجلت 32 درجة مئوية ومن المتوقع ارتفاعها خلال ساعات الظهيرة، كما سجلت سرعة الرياح 13 كم/ساعة، ونسبة رطوبة 54%.

وأعلنت منذ قليل الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، نتيجة استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يؤدى ذلك إلى رفع فى درجات الحرارة.

ويسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تكون الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى ٤٣ درجة فى الظل.

وأصدرت الهيئة مجموعة من التعليمات، أولا عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام أغطية الرأس، كما نصحت بارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.