المستشار الطبي لمجلس الوزراء يشيد بجهود وكيل صحة مطروح

أشاد الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء والأمين العام المساعد للشئون الطبية ورئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، بجهود وأداء الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، وجميع القيادات والمديرين والعاملين بالمديرية؛ كنموذج فريد في دعم ومساندة عمل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء بصورة تؤكد مدى التعاون والالتزام الكبير في العمل والأداء وسرعة خدمة المستحقين.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تسلم خطاب شكر من الدكتور حسام المصري، جاء فيه: يطيب لي أن أتوجه إليكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على النموذج الفريد لمؤسستكم الكريمة التي تمثل ركيزة مهمة من ركائز المنظومة الصحية في مصر، وهو أمر لمسته وبشكل عملي من خلال دعمكم ومساندتكم لعمل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء.

المصري: التعاون المشترك مع صحة مطروح مثال حي لمفهوم تكاتف مؤسسات الدولة

وتابع قائلاً: الأمر الذي جعل من ذلك التعاون المشترك بين مؤسستينا مثال حي لمفهوم تكاتف مؤسسات الدولة في سعيها لخدمة المواطن المصري بشكل لائق يجسد ويعكس حجم الجهود التي تبذلها الجمهورية الجديدة لخدمة أبناء الوطن الغالي.

وأضاف "المصرى" كما أتوجه أيضا بخالص الشكر والتقدير للعاملين طرفكم، الذين تم ترشيحهم لتيسير عمل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، فقد بذلوا جهودا حثيثة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستحقين، لقد أظهرتم من خلال تعاونكم التزاما كبيرا تجاه عملكم وخدمة المستحقين من أبناء الوطن.

وكيل صحة مطروح: الإشادة نتيجة جهود وعمل العاملين بالمديرية الدؤوب خلال الفترة القصيرة الماضية

واختتم "المصرى" يطيب لي أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئكم بعيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير لمصر وشعبها، وأن يتواصل التعاون البناء بين مؤسستينا.

ومن جانبه أوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه استقبل تكريم رئاسة مجلس الوزراء بكل فخر واعتزاز لشخصه ولجميع فريق عمل المديرية بما تضم من قيادات ومديرين وعاملين نتيجة جهودهم وعملهم الدؤوب خلال الفترة القصيرة الماضية.

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن إشادة مجلس الوزراء بالعمل الجاد والنموذج الفريد لمديرية الشئون الصحية بمطروح لم تأتى من فراغ؛ بل نتيجة الجهود المبذولة والأداء المتميز والتواصل والعيون اليقظة علي مدار الساعة، كركيزة مهمة من ركائز المنظومة المصرية.

وجه الدكتور مبروك سالم الشكر والتقدير والامتنان لكل القيادات والعاملين بالمديرية، مؤكدًا أن هذا التكريم لهم جميعا نتيجة مجهودهم وعملهم الدؤوب.

إشادة مجلس الوزراء