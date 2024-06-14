خبير: الأشجار رئة الحياة.. والرئيس أكد أهميتها في خطة التنمية المستدامة

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إنّ الأشجار رئة الحياة وتحسن جودة حياة المصريين، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في خطة التنمية المستدامة.

وأضاف "سمعان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز": «الأشجار تحد من غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون، كما أنها أكبر مصدر للأكسجين، وتسهم في امتصاص ربع ثاني أكسيد الكربون الناتج عن النشاط البشري، وبالتالي، فإنها تحسن الهواء وتقلل من تداعيات تغير المناخ".

وتابع: "شجرة واحدة تمتص طنا من الكربون، فما بالنا إن زرعنا العديد من الأشجار، كما أن الشجرة الواحدة تصفي نحو 100 ألف متر مكعب من الهواء الملوث في السنة، وتمتص نحو 20 كيلو من الغبار سنويا و80 كيلو من المواد السامة مثل الزئبق والرصاص".

وأكد، أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة رائعة، وهي زراعة 100 مليون شجرة انتهت مرحلتها الأولى وبدأت مرحلتها الثانية في 7 محافظات.