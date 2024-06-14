دراسة: المكملات الغذائية تقلل السلوك العدواني

كشفت دراسة طبية حديثة عن ارتباط المكملات الغذائية بالصحة النفسية وتحسين الحالة السلوكية وكانت قد وجدت أن الأحماض الدهنية (أوميغا 3) المتوفرة كمكملات غذائية في كبسولات زيت السمك يمكن أن تقلل من العدوانية وفقا لما نشرته مجلة Aggression and Violent Behavior.

وربطت الدراسة تأثير أوميغا 3 فى الوقاية من مرض انفصام الشخصية، يعتقد الباحثون أن السلوك العدائي ضد المجتمع ينبع جزئيا من نقص التغذية.

وكان قد اعتمد الباحثون بجامعة بنسلفانيا على تأثيرات مكملات أوميغا 3 على العدوانية والتى شملت بالدراسة 29 مرحلة من التجارب العشوائية حيث شارك فيها 3918 شخصا.

حيث رصد الباحثون تأثيرا متواضعا (ولكن ملحوظ) على المدى القصير ما أدى إلى انخفاض في العدوانية يصل إلى 28% عبر متغيرات مختلفة متعددة بما في ذلك العمر والجنس والتشخيص الطبي وطول العلاج والجرعة المستخدمة .

وشملت النتائج انخفاض عام في السلوك العدواني كلا العدوان التفاعلي (ردا على الاستفزاز) والعدوان الاستباقي (السلوك المخطط مسبقا).