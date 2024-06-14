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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إسقاط 87 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوى أسقطت 87 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 70 مسيرة استهدفت منطقة روستوف، خلال اليوم الماضى.

وأضافت الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات بدون طيار".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الدفاعات الجوية المناوبة اعترضت طائرتين بدون طيار فوق منطقة بيلجورود، وطائرتين بدون طيار استهدفتا منطقة فولجوجراد، وست طائرات بدون طيار فوق منطقة فورونيج، وست طائرات بدون طيار في طريقها إلى مناطق كورسك، بالإضافة إلى 70 طائرة بدون طيار فوق جنوب روسيا في منطقة روستوف، وواحدة أخرى فوق شبه جزيرة القرم.

 

وزارة الدفاع الروسية قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية