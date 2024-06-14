النيابة تستعلم عن صحة مصابي حادث انقلاب سيارة على الصحراوي بأطفيح

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة 9 أشخاص من بينهم طفل في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من أطفيح، وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

خلل قيادة

وأفادت التحريات الأولية بأن السبب في انقلاب سيارة الميكروباص وإصابة الأشخاص التسعة الذي كانو يستقلونها، هو اختلال عجلة القيادة بيد السائق أدى إلى انحراف إطارها ومن ثم انقلابها.

انقلاب سيارة وإصابة 9 أشخاص

البداية بإخطار تلقاه مسؤول غرفة عمليات المرور، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوي الشرقي.

ومن فورها انتقلت قوة من الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه بني سويف نتيحة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر عن الحادث سقوط 9 مصابين بينهم طفل نقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي للعلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.