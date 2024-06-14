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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة جديدة: الدماغ يحاول التنبؤ بالتجارب المستقبلية عند النوم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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توصلت دراسة جديدة إلى أن الدماغ لا يقوم بإعادة الأحداث الماضية عندما ننام فحسب بل يتوقع أيضا التجارب المستقبلية ما قد تؤدي إلى تحسين علاج الاضطرابات العصبية مثل الزهايمر وفقا لما نشرته مجلة Nature الطبية .

وكانت قد فحصت الدراسة  أداء اختبارات الذاكرة بعد أخذ القيلولة وبعد فترات من الاستيقاظ أو الحرمان من النوم، حيث أن النوم مهم للذاكرة والتعلم ويساعد على تحويل التجارب الجديدة إلى ذكريات مستقرة.

وكشف الباحثون أن بعض الخلايا العصبية في الدماغ لا تعيد تجارب الماضي فحسب بل تتوقع أيضا الأحداث المستقبلية أثناء النوم وجدوا أن الخلايا العصبية تعمل على تثبيت التمثيلات المكانية والاستعداد للمهام المستقبلية.

ومن خلال فحص كيفية تحفيز هذه الخلايا العصبية في المتوسط ​​على مدار العديد من الدورات ذهابا وإيابا وقدر الباحثون المجال المكاني لكل خلية عصبية، وهي المنطقة المحددة في البيئة التي تهتم بها الخلية العصبية أكثر من غيرها و إن مثل هذا الضبط المكاني يبدو وكأنه عملية ديناميكية حيث يلعب النوم دورا رئيسيا.

وشرح الدكتور كاليب كيميري، إحدى المشارك في الدراسة أن السبب الذي جعلني متحمسا جدا للعمل على تلك الدراسة  هو اكتشاف أنه ليس من الضروري أن يكون الشيء الوحيد الذي تفعله هذه الخلايا العصبية أثناء النوم هو تثبيت ذاكرة التجربة ولكن اتضح أن بعض الخلايا العصبية تقوم في نهاية المطاف بشيء آخر.

دراسة علاج الخلايا اللدماغية العصبية