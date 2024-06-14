"صحة الشرقية" تعلن حالة الطوارئ بجميع المستشفيات خلال عيد الأضحى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الصحة بالشرقية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنه سيتم التشديد على إدارة الطوارئ بضرورة تواجد الأطباء والتمريض والفنيين والأمن مع مضاعفة الأعداد وإعداد جدول لأيام العيد ومنع الإجازات والراحات والأذونات للنوبتجيات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم توفير الأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية للاستقبال والطوارئ كما تم توفير الدم ومشتقاته والتأكد من توافر الأكسجين والوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية وعمل الصيانة اللازمة وتواجد فني بالمستشفى لمتابعة الوضع.

واوضح وكيل الوزارة انه سيتم التنسيق بين مديرية الصحة والطب البيطري والتموين للإشراف علي مراقبة محلات الجزارة والمجازر للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للاهالي خلال ايام العيد.

تشكيل غرفة عمليات

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات لمواجهة الطوارئ واتخاذ ما يلزم بشأنها

كما قرر المحافظ إلغاء كافة الاجازات لجميع القيادات التنفيذية وضرورة تواجد طاقم ادارى وفنى بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية أيام أجازة العيد لتقديم الخدمات على الوجه الأكمل للمواطنين .

ونبه المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بتكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات والاهتمام بنظافة البيئة مشددا على مديرية التموين بتكثيف الحملات على الاسواق والمجازر والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.