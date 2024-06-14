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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا: ناقلة بضائع أوكرانية تتعرض للقـصف الحوثي للمرة الثانية

ناقلة بضائع أوكرانية
ناقلة بضائع أوكرانية
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كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن تعرض ناقلة بضائع مملوكة لـ أوكرانيا للقـصف للمرة الثانية، خلال 24 ساعة، من الحوثيين في اليمن.

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم استهداف ناقلة البضائع بواسطة صاروخ تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

أشارت إلى أن سلوك الحوثيين يهدد الاستقرار الإقليمي؛ لأنهم يهددون حياة مواطني دول أخرى لا علاقة لها بالنزاع في غزة، مشددة على أن الجيش الأمريكي سيواصل العمل لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير مسيرة بحرية، وزورقين وطائرة مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر، واستهداف نظام استشعار للدفاع الجوي بمنطقة تابعة للحوثيين.

 

القيادة المركزية الأمريكية ناقلة بضائع الحوثيين